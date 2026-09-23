Aversa, ricollocato busto di Filippo Saporito: “Così ricordiamo un grande aversano”

È tornato questa mattina in piazza Don Peppe Diana ad Aversa il busto di Filippo Saporito, illustre psichiatra aversano e figura di primo piano della psichiatria italiana. Alla cerimonia di ricollocazione hanno preso parte autorità civili e militari, associazioni del territorio e scolaresche.

Il monumento fu realizzato nel 1960 dallo scultore Angelo Golè e inaugurato il 5 giugno dello stesso anno alla presenza dell’allora presidente della Repubblica Giovanni Gronchi. Successivamente rimosso dalla piazza, il busto è stato recuperato nel 2022 dagli eredi di Francesco Paolo Truosolo e restaurato.

Determinante anche l’impegno di Paolo Santulli, che negli anni ha seguito la vicenda e si è adoperato per il recupero dell’opera, fino alla sua definitiva ricollocazione voluta dall’amministrazione comunale. A oltre sessant’anni dalla prima inaugurazione, dunque, Saporito torna nel cuore di Aversa.

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