Lutto a Carinaro, piccolo comune della provincia di Caserta, per la prematura scomparsa del dottor Alberto Barbato.

L’uomo è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari nella giornata di ieri, sabato 21 ottobre, in circostanze ancora non note. Alberto aveva 41 anni ed era molto noto in città. Era il nipote di un ex consigliere comunale.

La tragica notizia ha fatto rapidamente il giro della città e del web. Sono centinaia i messaggi postati sui social per ricordare il giovane designer. “In questo momento di dolore ci uniamo al cordoglio di tua madre Geppina, di tuo padre Bruno, di tua sorella Rachele, di tuo cognato Gennaro, dei tuoi zii e delle care famiglie Barbato e Guida alle quali ci legano sentimenti di antica amicizia, per la tua prematura scomparsa. Carissimo Alberto ora che sei un angelo del cielo continua a vegliare sui tuoi genitori”, scrive Giuseppe sul gruppo Facebook locale.

I funerali saranno celebrati nella giornata di domani alle ore 10 presso la Parrocchia di S. Eufemia.