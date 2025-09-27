Maxi controlli dei carabinieri della compagnia Stella nel rione Vasto e nelle aree limitrofe, con il supporto del reggimento Campania e dei tecnici dell’Asl. Nel mirino, numerose attività commerciali.

Carenze igieniche e lavoratori in nero: sospesa una nota pasticceria a Napoli

In un laboratorio di una nota pasticceria di via Pagano i militari, insieme al personale sanitario, hanno accertato gravi carenze igienico-sanitarie e diverse violazioni alle procedure Haccp. All’interno sono stati identificati dieci dipendenti, quattro dei quali lavoravano in nero: due erano cittadini extracomunitari privi di permesso di soggiorno, per i quali sono in corso accertamenti sulla posizione in Italia. Per l’esercizio scatterà la sospensione dell’attività dal 29 settembre.

Un altro lavoratore irregolare è stato scoperto in un ristorante di via Arena della Sanità. Nel corso delle verifiche, inoltre, una 64enne è stata denunciata per allaccio abusivo alla rete elettrica, mentre un 47enne è finito nei guai per evasione, sorpreso fuori casa nonostante fosse ai domiciliari. Sul fronte della sicurezza stradale, i carabinieri hanno sequestrato tre veicoli e ritirato sei patenti.