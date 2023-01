Stava facendo colazione al bar quando, improvvisamente, ha accusato un malore e si è accasciato a terra. È sotto choc la comunità di Capua dopo che sabato, 21 gennaio, Mario Ragozzino è deceduto a causa di un malore che non gli ha lasciato scampo.

Capua. Si sente male mentre fa colazione al bar, Mario muore in ospedale

Come anticipa Casertace, Mario, 64 anni, residente nella frazione di Sant’Angelo in Formis, era all’interno del bar Roma, nell’omonima via Roma, quando è stato colto da un malore improvviso. L’uomo mentre prendeva un caffè al banco ha avuto un blocco respiratorio. Sul posto è intervenuta immediatamente un’ambulanza con il personale del 118 che lo ha trasportato al pronto soccorso.

Le sue condizioni sono peggiorate durante il trasporto in ospedale. Mario è andato in arresto cardiaco e dopo qualche ora è spirato mentre era ricoverato al pronto soccorso. I funerali del 64enne sono stati celebrati questa mattina alle ore 10.30 presso la chiesa Sant’Antonio di Padova.