Si sente male mentre è alla guida della sua utilitaria, esce dall’abitacolo per chiedere aiuto ma muore durante la corsa in ospedale. Non ce l’ha fatta P.A., 74enne di Caserta, soccorso nei pressi dell’uscita del casello autostradale di Capua.

Capua, malore sull’autostrada A1: muore durante la corsa al pronto soccorso

Come spiega Edizionecaserta, la tragedia si è consumata mercoledì sera. L’uomo era alla guida di una Lancia Y quando si è sentito male. Aveva da poco imboccato l’uscita dell’Autostrada A1. La vittima ha avuto la prontezza di capire cosa stesse succedendo: così ha accostato ed è uscito dall’abitacolo per chiedere aiuto.

La morte in ambulanza

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, ma purtroppo il cuore del 74enne ha smesso di battere durante la corsa dell’ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. Tra le ipotesi più accreditate è che sia stato ucciso da un infarto.