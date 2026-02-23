Lite domestica durante la partita Atalanta-Napoli trasmessa in tv. Un 40enne, tifoso partenopeo, avrebbe reagito con insulti alla decisione dell’arbitro di non concedere un rigore al Napoli. La moglie, 35 anni, avrebbe interpretato le frasi come rivolte a lei.

Capodimonte, lite durante rigore negato in Atalanta-Napoli: 35enne accoltella il marito, arrestata

Secondo quanto ricostruito, la donna avrebbe minacciato il marito intimandogli di andare via, altrimenti lo avrebbe accoltellato. Al rifiuto dell’uomo, la 35enne avrebbe prima lanciato un paio di forbici contro di lui, poi impugnato un coltello da cucina tentando di colpirlo al fianco sinistro. Non riuscendo nell’intento, avrebbe tentato di colpirlo anche all’altro fianco.

Il 40enne, rimasto ferito e sanguinante, è riuscito a contattare prima il 112 e poi il 118. Durante la telefonata, la donna avrebbe continuato a scagliare coltelli contro di lui. Uno dei fendenti si è conficcato nel muro dell’abitazione, dove è stato trovato dai carabinieri della stazione di Capodimonte intervenuti sul posto.

La 35enne è stata arrestata con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. È stata inoltre denunciata per porto di armi od oggetti atti ad offendere: nella sua borsa i militari hanno rinvenuto altre tre lame, tra cui un apriostriche. Il 40enne è ricoverato all’ospedale del Mare. Non è in pericolo di vita.