Dopo la rissa scoppiata la sera del 25 dicembre in via Roma, che ha visto coinvolti diversi giovani e durante la quale sono stati lanciati sedie e tavolini, il sindaco di Aversa Francesco Matacena corre ai ripari e firma due ordinanze per rafforzare la sicurezza in città, in vista soprattutto del brindisi di fine anno e della notte di Capodanno.

Capodanno ad Aversa, dopo la rissa stop a fuochi d’artificio e arredi esterni per le attività commerciali

Il primo provvedimento firmato dal sindaco prevede, per la giornata del 31 dicembre, il divieto di collocare tavoli, sedie e altri arredi sulla pubblica via nelle ore di maggiore afflusso, oltre allo stop alla vendita di bevande in contenitori di vetro da asporto.

Durante la zuffa, che aveva visto coinvolti diversi giovani, erano state lanciate suppellettili di un noto locale, sotto gli occhi attoniti di decine di persone che si erano dati appuntamento in via Roma per i tradizionali brindisi di Natale. La rissa durò pochi minuti. Sul posto intervennero sia la Polizia sia i Carabinieri per sedare la rissa e ristabilire l’ordine. Al momento, però, non risultano giovani identificati dalle forze dell’ordine.

La seconda ordinanza del primo cittadino riguarda invece l’uso degli articoli pirotecnici. Viene vietato l’utilizzo di qualsiasi tipo di fuoco d’artificio a meno di 150 metri da ospedali, case di cura, case di riposo e strutture per la tutela degli animali, come canili e ricoveri zootecnici. Stop anche all’uso di botti e petardi in prossimità di cassonetti dei rifiuti, depositi di materiali infiammabili, scuole, manifestazioni ed eventi pubblici, nonché in tutti quei luoghi in cui non possano essere garantite le distanze di sicurezza.

È inoltre vietata la vendita degli articoli pirotecnici di categoria europea F4, destinati a uso professionale, e dei petardi con potenza superiore ai limiti di legge, come Cobra, Lupo 26, Black Thunder, Bomber 77 e simili. Resta invece consentito, nel rispetto della normativa vigente, l’uso di articoli pirotecnici di categoria F1, F2 e F3 negli orari e con le modalità previste dalla legge, dal 31 dicembre 2025 fino alle ore 2 del 1° gennaio 2026, con i limiti di età e le autorizzazioni richieste. Per i trasgressori sono previste sanzioni severe.