“È stata una serata fantastica, tra migliaia di napoletani e turisti entusiasti dello spettacolo artistico con un format ormai vincente e per il calore della città nonostante le temperature. Nel 2026 ci attendono sfide impegnative a cui ci stiamo preparando, dal completamento dei cantieri alla rigenerazione urbana passando per Capitale dello sport e le prime regate di Coppa America. Napoli è sempre più una capitale europea in grado di dare grande prova di sé. Un augurio di Pace e serenità a tutti, ne abbiamo bisogno”.

Capodanno a Napoli, piazza del Plebiscito gremita per il concertone

Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha salutato il pubblico del Concerto di Capodanno in Piazza del Plebiscito, evento centrale dei quattro giorni di festeggiamenti di fine anno promossi dal Comune di Napoli. Una piazza gremita e una città intera hanno accolto il nuovo anno all’insegna della musica e della condivisione, trasformando il cuore del capoluogo in un grande palcoscenico a cielo aperto.

Il concerto, curato nella produzione da Pino Oliva e con la direzione artistica di Gianni Simioli, è iniziato alle ore 20 con il contest dedicato alle nuove proposte, offrendo spazio ai talenti emergenti. Alle 21.15 il via ufficiale alla serata musicale, che ha visto alternarsi sul palco alcuni tra i principali protagonisti della scena italiana.

Artisti come Elodie e Serena Brancale hanno infiammato Piazza del Plebiscito con i loro brani più amati. Elodie, in particolare, è stata la protagonista della mezzanotte, esibendosi subito dopo il countdown e chiudendo il concertone che ha accompagnato il passaggio al nuovo anno.

Ampia e fortemente identitaria anche la presenza degli artisti napoletani, con Gigi Finizio, Franco Ricciardi, Andrea Sannino, LDA e Daniele Decibel Bellini, che hanno portato sul palco stili e sonorità diverse, espressione autentica della ricchezza musicale della città di Napoli. A condurre la serata Peppe Iodice e Francesco Mastandrea, che con ironia ed energia hanno accompagnato il pubblico per tutta la durata dello spettacolo.

A scandire l’arrivo del 2026, il tradizionale countdown e lo spettacolo pirotecnico che ha illuminato il cielo di Napoli, davanti a migliaia di persone presenti in piazza già dal pomeriggio, confermando il Concerto di Capodanno come uno degli appuntamenti più attesi e partecipati del calendario cittadino.

Accanto all’evento di Piazza del Plebiscito, anche Piazza Municipio e Rotonda Diaz sono state protagoniste della notte di San Silvestro. A partire dalle ore 22, le due location si sono trasformate in vere e proprie discoteche a cielo aperto, animate da una lunga maratona musicale tra elettronica, dance, funk e pop. Tra i DJ protagonisti, anche Claudio Cecchetto, che con la sua selezione ha contribuito a rendere ancora più coinvolgente l’atmosfera della notte di Capodanno.

Il programma dei festeggiamenti era iniziato lunedì 29 dicembre con “Neapolitan Power – Dalle origini al futuro” al PalaVesuvio e proseguito martedì 30 dicembre con la finale di “Urban Generation – Napoli 2025” all’Alcott Arena. Il 1° gennaio, infine, in Piazza Municipio, alle ore 12 si terrà la quarta edizione di “That’s Napoli Live Show” e, dalle 17, il dj set “Alza il volume, è 2026” chiuderà la quattro giorni di eventi che ha accompagnato Napoli verso il nuovo anno.