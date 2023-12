Il piano della Prefettura per il 24 e il 25 dicembre ha retto a Napoli. Non ci sono stati incidenti né disordini. E, così, per la fine del 2023 ci si prepara a varare uno simile, anche in vista del concertone che si terrà in piazza Plebiscito. Un evento tanto atteso che ospiterà, tra i tanti, Arisa, The Kolors e Peppe Iodice.

Capodanno a Napoli, maxi isola pedonale in piazza Plebiscito: in arrivo nuovo dispositivo di traffico

L’idea è quella di rendere la piazza centrale di Napoli una maxi isola pedonale. Per questo motivo – è quello che trapela – piazza Trieste e Trento saranno inibite al traffico. L’assessore comunale alla Sicurezza di Antonio De Iesu, sentito dal Mattino, fa sapere che tra le misure da mettere in campo, si sta valutando quella di introdurre in via eccezionale la svolta obbligatoria su Cavalli di Bronzo per chi arriva da Municipio e anche l’obbligo di svolta su Chiaia per chi arriva da Monte di Dio.

Le altre misure

Sul fronte della sicurezza, saranno almeno 150 i vigili urbani in strada la notte di Capodanno. E, su sollecitazione del Questore di Napoli Maurizio Agricola, ci saranno almeno 300 agenti per le vie del centro, proprio come era stato deciso per il 24 dicembre. L’ordinanza sindacale di Natale, quella che vietava la vendita di bevande se non in bicchieri di carta o plastica, verrà nuovamente applicata per l’ultimo giorno dell’anno.

Nelle prossime ore verrà poi emesso il dispositivo di traffico per la notte di Capodanno, affinché non si crei caos nei pressi di piazza Plebiscito e non solo. Infine, saranno previsti anche corse straordinarie e prolungamenti notturni tra il 31 e 1 gennaio per quanto riguarda il trasporto pubblico locale.