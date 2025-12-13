Capodanno 2025/2026 a Napoli, lunedì la conferenza stampa di presentazione degli eventi

Lunedì 15 Dicembre alle ore 12.30 , presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo si svolgerà la conferenza stampa di presentazione degli eventi di Capodanno 2025/2026, con particolare riferimento al grande appuntamento di Piazza del Plebiscito e alle iniziative previste sul Lungomare cittadino.

Interverranno: il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi , l’Assessore al Turismo e al Commercio Teresa Armato e Ferdinando Tozzi , Delegato del Sindaco per l’industria musicale e l’audiovisivo del Comune di Napoli.

Saranno, inoltre, presenti i direttori artistici e gli organizzatori dell’evento, insieme ai protagonisti del programma artistico, tra cui Claudio Cecchetto, Maurizio Luise, Gianni Simeoli, Pino Oliva, i presentatori Peppe Iodice e Francesco Mastandrea, gli artisti Gigi Finizio, Franco Ricciardi, Andrea Sannino e il dj Decibel Bellini.

Nel corso dell’incontro saranno illustrati il concept artistico, il cast, la scaletta della serata di Piazza del Plebiscito e le iniziative previste sul Lungomare.

La serata del 31 dicembre vedrà la partecipazione di Serena Brancale ed Elodie, protagoniste del concerto di fine anno.