Tragedia tra Agropoli e Capaccio Paestum, dove un uomo ha perso la vita in un incidente stradale. Si tratta di Salvatore De Martino, 45 anni.

Capaccio. Scontro tra auto, una finisce anche contro albero: Salvatore muore a 45 anni

Come anticipa Ottopagine, il sinistro stradale si è verificato el primo pomeriggio di ieri, 22 dicembre, in località Santa Venere, lungo la SP276 in direzione Paestum. Il 45enne era a bordo della sua Opel Meriva quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con una Mercedes guidata da una donna, nei pressi dello svincolo sulla SS18.

L’auto della vittima è finita anche contro un albero. Trasportato in ospedale, le sue condizioni sono apparse critiche fin da subito. Nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita, il cuore di Salvatore ha smesso di battere ieri sera.

Le indagini e la ricostruzione della dinamica sono state affidate ai carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Agropoli, diretta dal capitano Fabiola Garello. Disposto l’esame autoptico sulla salma.