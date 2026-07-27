Tragedia a Castel Volturno: donna di 37 anni annega in mare davanti a fidanzato e bagnanti

Una domenica al mare si è trasformata in tragedia a Castel Volturno, in provincia di Caserta, dove una donna di 37 anni ha perso la vita dopo essere annegata nelle acque del litorale. La vittima è V. Y., cittadina di origini ucraine. La donna si trovava in spiaggia insieme al fidanzato nella zona di via del Mare, tra Pinetamare e Ischitella, quando ha deciso di entrare in acqua nonostante il mare fosse particolarmente agitato.

Trascinata al largo dalle forti correnti

Secondo le prime ricostruzioni e le testimonianze raccolte, le forti correnti avrebbero trascinato la 37enne al largo, impedendole di rientrare a riva. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze. La donna è stata recuperata dall’acqua, ma per lei non c’è stato nulla da fare. Nonostante i tentativi di soccorso, i medici hanno dovuto constatarne il decesso.

Soccorso anche il fidanzato

Anche il fidanzato della vittima è stato assistito dai soccorritori. Sul posto si sono radunati numerosi bagnanti e residenti, che hanno seguito con apprensione tutte le operazioni di salvataggio nella speranza di un epilogo diverso. Sulla tragedia sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Le prime informazioni indicano che le condizioni del mare, particolarmente mosso, potrebbero aver avuto un ruolo determinante nel drammatico incidente costato la vita alla giovane donna.