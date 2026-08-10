Campi Flegrei, la terra trema ancora: scossa di magnitudo 3 nella notte

Torna a tremare l’area dei Campi Flegrei. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha registrato alle 2:27 di lunedì 10 agosto un evento sismico con epicentro nella zona del cimitero di Pozzuoli, a una profondità di circa 4 chilometri. La scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione di Pozzuoli e in alcune zone della periferia Ovest di Napoli. L’evento si inserisce in uno sciame sismico che sta interessando l’area flegrea. Secondo i dati preliminari dell’Osservatorio Vesuviano, sarebbero stati rilevati complessivamente sette terremoti.

Sciame sismico a Pozzuoli: prosegue il bradisismo

La nuova sequenza rientra nell’attuale fase di attività bradisismica dei Campi Flegrei, fenomeno caratterizzato dal sollevamento e dall’abbassamento del suolo e accompagnato, nelle fasi più intense, da frequenti eventi sismici. L’area di Pozzuoli continua dunque a essere interessata da terremoti, con particolare attenzione da parte degli organismi scientifici e delle autorità locali per l’evoluzione del fenomeno.

La scossa di magnitudo 4.7 del 31 luglio

Il nuovo sciame arriva a pochi giorni dal forte terremoto registrato il 31 luglio, quando una scossa di magnitudo Md 4.7 ha provocato pesanti danni e sfollamenti nell’area dei Campi Flegrei. Il Comune di Pozzuoli ha aggiornato il quadro delle ordinanze emanate in seguito a quel sisma. Sono 123 i provvedimenti di sgombero e interdizione, che interessano complessivamente 831 nuclei familiari, per un totale di 2.172 persone. Una situazione che resta quindi delicata soprattutto sul fronte degli edifici danneggiati e dell’assistenza alle famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni.

Campi Flegrei, attenzione sull’evoluzione dello sciame

L’Osservatorio Vesuviano e l’INGV continuano a seguire l’attività sismica e bradisismica dell’area flegrea. I dati relativi allo sciame della notte sono preliminari e potranno essere aggiornati sulla base delle successive analisi degli eventi registrati.