Un ragazzo di 15 anni è stato trovato gravemente ferito ieri sera a Capaccio Paestum, in provincia di Salerno. Il giovane è stato rinvenuto privo di sensi e con una ferita alla testa intorno alle 23:30, in una strada poco distante dalla sua abitazione nel centro di Capaccio. A lanciare l’allarme è stato un passante che ha immediatamente chiamato i soccorsi. ​

Capaccio Paestum, 15enne in fin di vita ritrovato in una pozza di sangue: forse spedizione punitiva

I sanitari del 118 sono intervenuti tempestivamente e hanno trasportato il ragazzo in codice rosso all’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, dove è attualmente ricoverato in terapia intensiva in gravi condizioni. ​ Le circostanze del ferimento sono ancora poco chiare. Secondo alcune ricostruzioni, il giovane potrebbe essere stato vittima di un’aggressione da parte di coetanei, forse una spedizione punitiva.

I familiari hanno riferito che fino alle 23:30 il 15enne era in videochiamata con alcuni amici, prima che si perdessero le sue tracce. Tuttavia, non è escluso che possa essersi trattato di un incidente. I carabinieri della Compagnia di Agropoli, guidati dal capitano Giuseppe Colella, stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabili. Al momento, non sono disponibili ulteriori dettagli sulla vicenda.