Caos sulla Perimetrale Melito-Scampia: chiude uscita per Mugnano. In centinaia vanno contromano

Da ieri ha chiuso senza preavviso l’uscita di Mugnano lungo l’Asse Perimetrale Melito-Scampia. Non è più possibile raggiungere la circumvallazione esterna. Nel pomeriggio di lunedì sono centinaia gli automobilisti rimasti incolonnati per ore e costretti a imboccare le uscite successive, tra cui quella di Sant’Antimo-Casandrino o Aversa-Melito.

Caos sull’Asse Perimetrale Melito-Scampia: chiude uscita per Mugnano e il traffico va in tilt

Alla base della chiusura ci sarebbero dei lavori urgenti. Non si conoscono le ragioni. Sul sito della Città Metropolitana appare soltanto una nota che comunica la riapertura del tratto interessato già oggi, 5 novembre. Fatto sta che in direzione Giugliano-Lago Patria si sono formate da ieri lunghe colonne di veicoli.

Una trappola di lamiere che ha creato situazioni di anarchia totale, con decine di automobilisti che hanno imboccato contromano lo svincolo dell’Asse Perimetrale, nella direzione opposta, così da raggiungere ugualmente la circumvallazione, via Pietro Nenni, a Mugnano. Per fortuna non si sono registrati incidenti. Un’iniziativa spericolata che, complice la mancanza di controlli e di forze dell’ordine, poteva finire in tragedia.