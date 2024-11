Sarà chiuso fino a venerdì 8 novembre 2024, dalle ore 8.00 alle ore 16.00, lo svincolo della S.P.500 “Asse Perimetrale di Melito” uscita Mugnano, dal Km 2+600 che si congiunge con la strada comunale Via Pietro Nenni, nel territorio di Melito di Napoli.

Asse Perimetrale Melito-Scampia: uscita Mugnano resterà chiusa fino a venerdì

La chiusura si rende necessaria per eseguire, in condizioni di sicurezza sia per gli addetti dell’impresa appaltatrice sia per l’utenza veicolare, i lavori di manutenzione straordinaria di ponti e viadotti nell’ambito dell’accordo quadro che riguarda anche la SP1 Circumvallazione esterna di Napoli, grazie al quale poche settimane fa, è stato inaugurato lo svincolo di Casavatore. Durante l’orario di chiusura (8.00-16.00) sarà possibile percorrere il seguente percorso alternativo:

– prendere S.P.500 in direzione di Corso Europa a Sant’Antimo

– prendere uscita verso S.Antimo/Casandrino da ex SS162NC Asse Mediano/SP ex SS 162NC;

– svoltare a sinistra e prendere Corso Europa

– continuare su via Colonne

– continuare su Corso Europa in direzione di Via Pietro Nenni

– svoltare a destra e prendi via Pietro Nenni.

Lo svincolo sarà percorribile dalle ore 16.00 alle 8.00 del mattino seguente.