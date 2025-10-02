È ancora emergenza mensa scolastica ad Aversa. Le commissioni mensa dei cinque istituti cittadini (3° e 4° Circolo, De Curtis, Gaetano Parente e Linguiti) hanno annunciato una protesta pacifica per lunedì mattina davanti al Comune.

Caos mensa scolastica ad Aversa: commissioni annunciano protesta pacifica per lunedì

Il contratto con la ditta incaricata, mai formalmente sottoscritto nei tre anni di attività, è scaduto e il Comune non ha ancora indetto una nuova gara d’appalto. La refezione scolastica, prevista per partire il 1° ottobre, non è dunque stata avviata. Nel frattempo l’Ente si è classificato come stazione unica appaltante.

“Abbiamo organizzato questa protesta perché ci troviamo in una situazione paradossale, dovuta a una firma mai apposta dal dirigente competente”, spiegano i presidenti delle commissioni mensa. “Al momento non è possibile prorogare il contratto perché, di fatto, non esiste, e non è stata ancora indetta una nuova gara. Ci siamo recati al Comune e abbiamo parlato con il sindaco, ma non abbiamo ricevuto risposte certe e concrete sul futuro dei nostri bambini. Ci hanno solo detto che il Comune si appoggerà a una stazione appaltante esterna”, aggiungono.

Ad Aversa usufruiscono della refezione scolastica gli alunni della primaria e dell’infanzia del 3° e 4° Circolo, oltre ai bambini delle scuole dell’infanzia degli istituti De Curtis, Parente e Linguiti. “È una protesta pacifica, ci teniamo a sottolinearlo, che non ha nulla a che vedere con quella che verrà organizzata dai sindacati”, aggiungono i presidenti. “Sono circa 1.200 i bambini che usufruiscono della mensa. A causa di questo disservizio, le ore didattiche sono state ridotte, creando un disagio per molti genitori lavoratori e per gli stessi bambini”, concludono.