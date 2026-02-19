Sono stati rubati e i proprietari lanciano un appello disperato per ritrovarli. Due cani, di grossa taglia, sono stati sottratti nei giorni scorsi e da allora non si hanno più notizie certe sulla loro posizione.

Cani rubati ai Colli Aminei, l’appello dei proprietari: “Aiutateci a ritrovarli”

Secondo quanto riferito dai proprietari, il localizzatore GPS installato su uno degli animali è stato spento nei pressi di Villa Domi, ai Colli Aminei, ultimo punto rilevato prima che si perdesse il segnale. Un dettaglio che potrebbe rivelarsi fondamentale per circoscrivere le ricerche.

I proprietari, profondamente preoccupati, chiedono la collaborazione di chiunque possa aver visto qualcosa o abbia informazioni utili. «Aiutateci a ritrovarli» è l’appello accorato diffuso anche sui social. Per chi fornirà indicazioni decisive è prevista una ricompensa fino a 1000 euro. Chiunque abbia notizie può contattare il numero: 340 4982774. Massima condivisione, soprattutto nelle zone dei Colli Aminei e aree limitrofe, nella speranza che i due cani possano tornare presto a casa.