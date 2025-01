Cancello Arnone, lite finisce nel sangue: imprenditore ferito con 5 colpi di pistola

Imprenditore bufalino raggiunto da cinque proiettili in un agguato consumato a Cancello Arnone. È quanto accaduto nel pomeriggio del 31 dicembre. La vittima è ora ricoverata all’ospedale Clinica Pineta Grande di Castel Volturno. Fermato un 29enne con l’accusa di tentato omicidio.

Cancello Arnone, lite finisce nel sangue: imprenditore ferito con cinque colpi di pistola al torace

Secondo una prima ricostruzione, i due si sarebbero incrociati per caso in località Cappella Reale, ma già si conoscevano ed erano reduci da una lite precedente. Non si sa se all’improvviso, o al culmine dell’ennesima discussione, il 29enne ha estratto la pistola e ha puntato l’arma contro l’imprenditore – un 44enne della zona – seduto all’interno della sua macchina. La vittima è stata colpita da cinque proiettili, di cui tre in petto e due alla spalla. Il presunto responsabile è stato rintracciato poco più di un’ora dopo dai carabinieri.

L’imprenditore è stato ricoverato in gravi condizioni a Castel Volturno. Sarebbe salvo soltanto perché l’aggressore ha usato una pistola di piccolo calibro. Sul caso indagano i carabinieri di Casal di Principe coordinati dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere. Fondamentale ai fini dell’identificazione del responsabile la testimonianza di una persona che assistito alla scena e ha fornito le prime indicazioni. Alle 19.30 del 31 dicembre il 29enne è stato così identificato e fermato in casa con l’accusa di tentato omicidio. Ritrovata anche una pistola che potrebbe essere l’arma del delitto.