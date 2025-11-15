Campo rom di Giugliano, scontro a distanza tra sindaco e Salvini: “Il primo cittadino dorme?”

È scontro a distanza tra Matteo Salvini e il sindaco di Giugliano Diego D’Alterio sul campo rom di via Carrafiello di Giugliano. Dopo la visita del ministro ai Trasporti all’accampamento in mattinata, in serata ne ha parlato anche al comizio promosso al Palapartenope per Cirielli, attaccando anche il primo cittadino e la Regione. “Dov’è il sindaco? Che fa, dorme? Non a caso è del Pd. E dove sta la Regione, la Procura e i servizi sociali?”.

Non si è fatta attendere la replica di D’Alterio che stamane con un post social ha risposto al leader della Lega: “Salvini è arrivato di nascosto al campo rom di Giugliano, si è messo in posa davanti alle telecamere, ha attaccato chi lavora ogni giorno sul territorio ed è ripartito senza lasciare un segno concreto. Salvini preferisce la passerella, a Giugliano viene sempre in campagna elettorale, pronto a trasformare il campo rom in un set per raccogliere consensi giocando sulla paura e sulla divisione. Mai disposto a prendersi una responsabilità concreta. Io resto qui – continua il sindaco -. Non a dormire come dice ma a lavorare e difendere questa comunità”.