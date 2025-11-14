Continua il tour elettorale degli esponenti di Governo in Campania in vista delle elezioni regionali. Dopo Arianna Meloni a Napoli, questa mattina Matteo Salvini, l’attuale ministro del Trasporti, ha fatto tappa al porto del capoluogo campano e poi al campo rom di via Carrafiello a Giugliano. Il segretario della Lega ha passeggiato tra le baracche e ha ribadito l’impegno a smantellare gli insediamenti abusivi a colpi di ruspe.

Giugliano, visita a sorpresa del ministro dei Trasporti Salvini al campo rom di via Carrafiello

“Prima erano 1200, ora 400. Va meglio ma restano delle condizioni inaccettabili, soprattutto per i bambini – ha spiegato Salvini -. Stiamo qui per risolvere il problema”. Presenti con Matteo Salvini anche altri esponenti della Lega, come Claudio Durigon e Gianluca Cantalamessa, nonché la sottosegretaria di Stato Pina Castiello. Il ministro si è confrontato anche con un capofamiglia rom, che ha sottolineato la difficoltà a trovare case in affitto e i pregiudizi dei proprietari nei confronti della comunità nomade.

VIDEO: