Casoria, 5 tonnellate di rifiuti speciali stoccati abusivamente: scatta sequestro e denuncia

Oltre 5,6 tonnellate di rifiuti speciali sono state sequestrate a Casoria dalla Guardia di Finanza di Napoli nell’ambito delle attività di controllo economico del territorio. L’intervento è stato eseguito dai finanzieri del Gruppo di Frattamaggiore, che hanno individuato due cassoni industriali contenenti scarti ferrosi e legnosi.

Il responsabile è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord per violazione della normativa ambientale.

Rifiuti speciali stipati in due cassoni industriali

Secondo quanto accertato dalle Fiamme Gialle, i due cassoni, della capacità di 30 metri cubi ciascuno, si trovavano nei pressi della sede di un’azienda operante nel settore dei rifiuti. Erano stati sistemati al di fuori degli spazi autorizzati per lo stoccaggio.

All’interno sono stati trovati complessivamente 5.650 chili di rifiuti speciali, tra scarti ferrosi e materiali legnosi, custoditi in assenza dell’Autorizzazione Unica Ambientale.

Il sequestro e la denuncia

Al termine degli accertamenti, i finanzieri hanno disposto il sequestro dei rifiuti e dei cassoni industriali. La misura si è resa necessaria anche per evitare possibili rischi per l’area circostante, legati sia al pericolo di incendio sia alla dispersione di sostanze inquinanti nell’ambiente.

Il responsabile è stato denunciato per violazione dell’articolo 256 del decreto legislativo 152 del 2006, che disciplina la gestione illecita dei rifiuti.