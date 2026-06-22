Giugliano, sopralluogo al campo rom del Prefetto Michele di Bari e sindaco Diego d’Alterio

Torna alta l’attenzione delle istituzioni sul campo rom di via Carrafiello. Nella mattinata di domenica 21 giugno è stato effettuato un sopralluogo presso l’insediamento rom della periferia giuglianese. Vi hanno preso parte il prefetto di Napoli Michele di Bari, il sindaco di Giugliano in Campania Diego d’Alterio e i rappresentanti della Polizia di Stato e quelli della Polizia locale.

Giugliano, sopralluogo al campo rom di prefetto e sindaco

Durante il sopralluogo è stata verificata la situazione generale del campo rom. La task force si è focalizzata sui problemi ambientali derivanti dall’accumulo di rifiuti speciali e urbani, un pericolo non solo per l’ambiente, bensì anche per le persone, in caso di incendio o combustione illecita.

Il sindaco ha evidenziato – come spiega una nota ufficiale – che l’amministrazione comunale sta tentando in tutti i modi di “razionalizzare la raccolta dei rifiuti in loco”. La priorità assoluta è stata dunque confermata: la prevenzione dei reati ambientali e dei roghi estivi, l’importanza di risolvere problemi sociali e igienico sanitari che affliggono l’accampamento. Nel comunicato trasmesso dalla Prefettura, si specifica altresì che il sopralluogo è funzionale a manifestare la presenza delle istituzioni sul territorio e proseguire tutte quelle azioni avviate per migliorare la vivibilità del campo e l’integrazione degli abitanti nel contesto territoriale di riferimento.

Si è concordato infine di “proseguire l’attività di monitoraggio costante delle iniziative avviate e le azioni di vigilanza per bloccare gli sversamenti illegali e attuare pianificazioni volte ad una bonifica dei cumuli infiammabili, con il fine dei ripristinare legalità e sicurezza”.