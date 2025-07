Una forte scossa di terremoto è stata avvertita questa mattina, 18 luglio, alle ore 9:14, in diverse zone dell’area flegrea, in particolare a Pozzuoli e nei quartieri occidentali di Napoli. L’evento sismico, secondo i dati dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), ha raggiunto una magnitudo 4.0 ed è stato localizzato con epicentro nella zona Dazio, nel comune di Pozzuoli.

Campi Flegrei, torna a tremare la terra: terremoto di magnitudo 4.0 con epicentro a Pozzuoli

La profondità ipocentrale è stata registrata a 2,4 chilometri, una quota molto superficiale che ha contribuito a rendere la scossa chiaramente percepibile dalla popolazione. Dopo alcuni giorni di relativa tregua sismica, la terra è tornata a tremare nell’area dei Campi Flegrei, dove l’attività vulcanica e il fenomeno del bradisismo continuano a mantenere alta l’attenzione degli esperti e delle autorità.

Paura tra i cittadini, ma al momento nessun danno segnalato

La scossa ha generato paura e apprensione tra i residenti, molti dei quali sono scesi in strada per precauzione. Le scuole e gli uffici della zona hanno sospeso temporaneamente le attività per consentire verifiche di sicurezza. Numerose le segnalazioni sui social da parte di cittadini che hanno avvertito il sisma in modo nitido. Al momento non si registrano danni a persone o cose, ma sono in corso verifiche da parte della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco.

Comunicazione del sindaco

L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione – comunica Luigi Manzoni – che a partire dalle ore locali 08: 51 (UTC 06:51) del 18/07/2025 è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri: Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891. Protezione Civile: 081/18894400