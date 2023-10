POZZUOLI. Il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, commenta positivamente il decreto in arrivo oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri sui Campi Flegrei e i problemi derivanti dal bradisismo.

Il decreto legge sui “Campi Flegrei” dovrebbe contenere un piano d’esodo della popolazione in caso di bradisismo grave, demandato alla Protezione civile, e un altro piano per valutare la vulnerabilità degli edifici, per capire su quali strutture intervenire.

Ci saranno anche facilitazioni per l’assunzione di personale tecnico nei Comuni nel decreto sul bradisismo che il governo si accinge a varare. E anche il potenziamento delle strutture di Protezione civile (con il coinvolgimento delle scuole) e un sistema di comunicazione-informazione per la popolazione.