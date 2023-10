Campi Flegrei, verso decreto legge in Cdm: il piano in quattro punti

In attesa di capire se il testo approderà sul tavolo del Consiglio dei ministri in programma stasera alle 20, si lavora alla bozza d’intesa con le Regioni. Come conferma il governatore campano Vincenzo De Luca: “C’è stato un confronto in queste ore con il ministro Musumeci che ci ha sottoposto una bozza di decreto, credo sia un decreto serio. Il ministro – ha proseguito – sta operando con serietà a livello di protezione civile, ovviamente si fa un lavoro di prevenzione, sperando di non aver bisogno di utilizzare queste misure”.

I punti principali

Sono quattro i punti principali del decreto per i Campi Flegrei sul quale si stanno valutando le coperture finanziarie per capire se potrà approdare già stasera in Consiglio dei ministri.