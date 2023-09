Un’altra notte insonne per la popolazione che risiede nei Campi Flegrei. Nella tarda serata di ieri, i sismografi dell’Osservatorio Vessuviano hanno registrato ben 8 scosse.

Campi Flegrei, sciame sismico nella notte: 8 scosse di terremoto

Tre le più forti: una si è verificata alle ore 23,57 con epicentro in via Vigna con una magnitudo di 2.5 ad una profondità di 2,6 chilometri. Un altro evento tellurico di magnitudo 2 si è invece verificato alle ore 1,46 con epicentro nel golfo. Un’altra scossa importante era stata registrata dagli strumenti dell’Osservatorio Vesuviano qualche ora prima: un terremoto di magnitudo 2.2 nei pressi della Solfatara, avvertito alle 22.04 a una profondità di 3 chilometri.

Dalla Regione Campania, intanto, la precisazione, in riferimento a notizie che erano circolate in particolare sui social secondo cui una strada di Pozzuoli sarebbe stata interessata da cedimenti o dissesti, che “la dichiarazione del Presidente De Luca si riferiva solo al quadro generale delle verifiche che sono in corso e che al momento, come peraltro ha più volte chiarito nelle interviste rilasciate oggi (29 settembre, ndr), non esiste alcuna criticità che riguarda le strade di Pozzuoli”.