Campi Flegrei, nessun cambio di colori: l’allerta bradisismo resta di colore giallo

L’allerta dei Campi Flegrei resta di colore giallo. A stabilirlo è la Commissione Grandi Rischi, a Roma, che lo ha comunicato ai sindaci dell’area flegrea, negli ultimi mesi interessata da forti scosse dovute al bradisismo. Lo riporta Il Mattino.

Campi Flegrei, nessun cambio di colori: l’allerta resta di colore giallo

I colori dell’allerta, inoltre, restano quattro e non salgono a sei, come in un primo momento ipotizzato. Nel sistema di allerta redatto dalla Protezione Civile i colori sono: verde (livello di base); giallo (livello di attenzione); arancione (livello di pre-allarme); rosso (livello di allarme).