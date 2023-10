Una riunione operativa per stabilire come attuare il decreto Campi flegrei. Stamane all’accademia aeronautica di Pozzuoli sono arrivati i ministri Musumeci e Sangiuliano per stabilire i compiti delle varie istituzioni nell’attuazione del decreto del governo che ha stanziato 52 milioni di euro. Dalla riunione è emerso che sarà fatta una nuova delimitazione dell’area che subirà gli effetti del bradisismo.

Il ministro Sangiuliano ha fatto sapere che il suo ministero si occuperà del monitoraggio dei beni culturali della zona flegrea se dovessero subire danni dallo sciame sismico.

La richiesta dei sindaci è di rafforzare le strutture tecniche dei comuni ampliando i contratti a tempo determinato da 1 a 3 anni oltre che prevedere l’utilizzo del sisma bonus per i privati che hanno abitazioni vulnerabili.