Il Segretario Nazionale di +Europa, Riccardo Magi, ha presentato una interrogazione al Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, per chiedere chiarimenti urgenti sullo stato di realizzazione degli Hub di accoglienza di Pozzuoli, infrastrutture considerate centrali nel “Piano speditivo di emergenza per l’area del bradisismo” predisposto ai sensi del decreto-legge n. 140 del 12 ottobre 2023.

Campi Flegrei: Magi interroga il Governo: Pozzuoli non può più attendere gli hub di accoglienza

Il piano, redatto dal Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con la Regione Campania, la Prefettura di Napoli e gli enti territoriali, prevede per il Comune di Pozzuoli la realizzazione di due hub di accoglienza, localizzati in via Artiaco e in via Vecchie delle Vigne. Tuttavia, nonostante le rassicurazioni fornite nel tempo, l’effettiva realizzazione delle strutture appare ancora ferma, in attesa del formale trasferimento delle aree al Commissario straordinario governativo Fabio Soccodato, nominato nel luglio 2024 sulla base del decreto-legge n. 91 del 2024.

“Il Governo – spiega Magi – chiarisca quale sia lo stato di avanzamento dei lavori, quali risorse siano state assegnate ed effettivamente utilizzate, se siano stati approvati i piani di gestione e quali soluzioni temporanee siano previste nelle more della realizzazione degli Hub. Il Ministro inoltre – aggiunge Magi – deve garantire la massima trasparenza sull’intero processo e di assicurare una informazione completa e accessibile alla popolazione”.

Sul piano locale, Riccardo Volpe, consigliere comunale a Pozzuoli e membro della Segreteria nazionale di Più Europa, ha espresso pieno sostegno all’iniziativa parlamentare, sottolineando la responsabilità diretta del Governo e del Commissario straordinario nei ritardi accumulati: «Da mesi assistiamo a un rimpallo di competenze, mentre gli Hub di accoglienza restano sulla carta. Non è più accettabile che la sicurezza di decine di migliaia di cittadini sia ostaggio della burocrazia e delle incertezze istituzionali. La realizzazione di queste strutture doveva essere una priorità nazionale, non l’ennesima promessa disattesa».

Volpe ha poi aggiunto: «Il Commissario Soccodato e il Ministro Musumeci devono spiegare con chiarezza cosa stia bloccando l’avvio dei lavori e quando intendano restituire al territorio risposte concrete. Non basta evocare la Protezione Civile: servono atti, cantieri e trasparenza. Pozzuoli e l’area flegrea non possono più aspettare».

