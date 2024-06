Approvato il decreto Campi Flegrei in Consiglio dei Ministri. Ad annunciarlo è lo stesso ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci. Ci saranno contribuiti mensili per chi lascia le zone a rischio e il divieto di costruire nuove abitazioni. Verrà infine nominato un commissario straordinario.

Campi Flegrei, ok al decreto in Cdm: commissario straordinario, contributi a chi lascia la casa e divieto di nuove costruzioni

Sono tante le novità previste dal provvedimento licenziato dal Cdm. Come anticipa l’Ansa, la gestione degli interventi per i Campi Flegrei “non può essere essere affidata alla Regione, ai Comuni o al Dipartimento, ma sarà affidata ad un commissario straordinario che sarà nominato con decreto, su mia proposta, entro 15 giorni”.

Decisa anche la possibilità di corrispondere un contributo mensile a chi si sceglie di lasciare la zona rossa: “Le persone costrette a lasciare la casa nell’area dei Campi Flegrei usufruiscono di un contribuito da 400 a 900 euro a persona al mese, suscettibili di integrazione”, ha detto ancora Musumeci.

“Il governo – ha infine sottolineato il ministro – non intende tirare fuori un solo quattrino per le case abusive o le seconde case. Lo ribadisco per evitare di alimentare facili attese”. Col decreto, ha aggiunto, “scatta il divieto di realizzare nuove abitazioni per civili, esclusi stabilimenti, opifici e luoghi di lavoro“.