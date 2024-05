La Protezione Civile della Regione Campania mette in guarda i cittadini residenti nei Campi Flegrei, zona interessata dal bradisismo, sulla presenza di finti tecnici che chiedono di entrare nelle case per effettuare sopralluoghi.

Bradisismo Campi Flegrei, la truffa dei finti tecnici: “Dobbiamo controllare la abitazioni”

Si tratterebbe di una nuova truffa messa in atto da alcuni imbroglioni che bussando alle abitazioni dei cittadini, chiedono di entrare per effettuare sopralluoghi non autorizzati. In un post social sulla pagina ufficiale, la Protezione civile regionale scrive che “Ci giungono segnalazioni di presunti tecnici che chiedono di entrare nelle abitazioni per effettuare le analisi di vulnerabilità degli edifici in zona Campi Flegrei”. La Protezione civile chiarisce che “non sono previsti in questa fase sopralluoghi interni ai fabbricati da parte dei rilevatori”. “Qualora qualcuno dovesse chiedere di entrare a nome della Protezione civile – viene evidenziato – non consentite l’accesso e avvisate le forze dell’ordine“.