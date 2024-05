Due forti scosse di terremoto sono state distintamente percepite tra Napoli e le zone limitrofe nel tardo pomeriggio di oggi, 20 maggio.

Campi Flegrei, due forti scosse di terremoto in serata. La più forte di magnitudo 4.4

Secondo i dati dei sismografi, il primo evento sismico si è verificato alle 19:51 con epicentro localizzato nella zona della Solfatara, nel territorio di Pozzuoli, al confine con Napoli. Profondità: 2,6 chilometri e magnitudo 3.5. La seconda scossa si è invece verificata pochi minuti alle 20 e 10 ed è stata di magnitudo 4.4, la più forte dell’ultima crisi bradisismica. La sua profondità è stata di 2,8 chilometri.

Gli abitanti di Pozzuoli e delle zone napoletane di Bagnoli e Agnano hanno riferito di aver sentito distintamente la scossa. L’evento è stato avvertito anche in località più distanti dall’epicentro, come Miano, Vomero e Capodichino. Tante le segnalazioni anche dalla provincia e in particolare da Giugliano centro, Licola, Melito e aree limitrofe.

Le altre scosse

Le due scosse principali sono state seguite da altri quattro eventi sismici, tutti di magnitudo inferiore a 2.0. L’ultima alle 21 e 03.

Danni in un supermercato

Sta facendo il giro del web un video che documenta i danni registrati in un supermercato Conad di Pozzuoli. Il titolare si sfoga in diretta: “Dobbiamo andare via da qui”. I residenti sono invitati dal Comune a seguire gli aggiornamenti e le indicazioni delle autorità locali per garantire la propria sicurezza e ricevere informazioni aggiornate sulla situazione.