Un’altra scossa intorno alle 10:30 di magnitudo 2.1 si è registrata questa mattina e alcune scuole hanno sospeso le lezioni portando i ragazzi fuori nei cortili. È l’ultimo capitolo di un’emergenza che in queste settimane non conosce fine.

Pozzuoli, nuova scossa in mattinata: sospese le lezioni a scuola. Scontro tra sindaci

Intanto ieri si è svolto un vertice tra il prefetto Michele di Bari il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, e il primo cittadino di Bacoli, Josi della Ragione. Sul tavolo la questione bradisismo. In videoconferenza con la Prefettura oltre ai sindaci e al Prefetto, erano collegati i responsabili della Protezione Civile Regionale, l’Asl Napoli 1, l’Asl Napoli 2 Nord, le forze dell’ordine e l’Osservatorio Vesuviano.

“Dobbiamo fare i conti con il bradisismo da sempre e oggi abbiamo gli strumenti per farlo in sicurezza – ha dichiarato il primo cittadino di Pozzuoli -. Un punto fondamentale da non sottovalutare deve essere quella della comunicazione. Non alla spettacolarizzazione e informarsi solo ed esclusivamente attraverso le fonti ufficiali“. Un chiaro riferimento, quest’ultimo, al sindaco di Bacoli con il quale già da un po’ non scorre buon sangue.

E dopo il servizio della tv svizzera e la radio francese che hanno ipotizzato scenari allarmanti e catastrofici, Manzoni così come il Prefetto hanno invitato a prestare attenzione solo alla comunicazione ufficiale: “Qui c’è in ballo il turismo, il commercio e la serenità dei cittadini”.