Dopo la bufera di questa notte, non si placa il maltempo in Campania. La Protezione civile della Regione ha emanato, infatti, un nuovo avviso di allerta meteo per questo weekend in arrivo.

Il temporale che si è abbattuto sulla regione nella notte tra giovedì e venerdì ha provocato numerosi danni ma, come preannunciato, le temperature stanno cambiando e Caronte sta per lasciare l’Italia per fare spazio a un anticiclone delle Azzorre.

Allerta meteo in Campania

L’avviso di allerta meteo è valido a partire dalle 14 di oggi, venerdì 8 luglio fino alle 18 di domani, sabato 9 luglio, su tutta la Campania per vento forte e mare agitato. In particolare, i venti spireranno forti settentrionali determinando un conseguente moto ondoso soprattutto lungo le coste esposte.

La protezione civile raccomanda di porre “attenzione anche alla corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti: sono possibili la caduta di rami o alberi e danni alle coperture o strutture provvisorie. Si ricorda che fino alle 14 i oggi è in vigore l’allerta Gialla diramata ieri”.

Già con la bomba d’acqua di questa notte sono stati numerosi i danni tra alberi crollati, insegne pubblicitarie divelte e strade allagate in tutte le province campane. Solo ad Avellino i Vigili del Fuoco hanno effettuato circa venti interventi: quelli più rilevanti sono stati effettuati sul ponte della Ferriera e a Fosso Santa Lucia, dove a causa delle forti piogge due automobilisti sono rimasti bloccati nelle loro autovetture