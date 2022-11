Vicenda surreale finita in tragedia quella avvenuta in Cilento, in località Montisani di Vallo della Lucania. Due amici vanno a caccia ma uno scambia l’altro per un cinghiale e lo uccide con un colpo di fucile. La vittima è Giuseppe Lambiase di Castelnuovo Cilento, ex consigliere comunale.

Cilento, scambia amico per un cinghiale e lo uccide

Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia di Vallo della Lucania. Secondo una prima ricostruzione, la coppia di amici, entrambi con la passione per l’arte venatoria, ieri pomeriggio si sono recati a Montisani di Vallo per una battuta di caccia. Tuttavia, in circostanze poco chiare, Giuseppe Lambiase è morto dopo essere stato raggiunto accidentalmente da un copo di fucile sparato dall’amico. E’ stato lui stesso a prestargli i primi soccorsi e a chiamare il 118.

La morte

Immediata la corsa in ospedale. Tuttavia, nonostante l’intervento dei sanitari, per il 70enne non c’è stato nulla da fare. L’uomo è morto al pronto soccorso dell’ospedale San Luca per le gravi ferite riportate. La notizia intanto ha raggiunto la comunità cilentana, dove la vittima era conosciuta anche nelle vesti di ex consigliere comunale. Tantissimi i messaggi di vicinanza che stanno arrivando in queste ore alla famiglia per la scomparsa.

Anche il sindaco di Castelnuovo Cilento, Eros Lamaida, si è unito al cordoglio, pubblicando un post sul suo profilo Facebook: “La Comunità di Castelnuovo Cilento vive in queste ore un lutto profondo ed immenso per l’improvvisa e tragica perdita di Giuseppe Lambiase, un uomo perbene, umile , generoso , impegnato nel sociale e amico di tutti. Un grande lavoratore con la famiglia, sempre, nel cuore, unico Suo faro, unica Sua ragione di vita. Quella famiglia che ha amato, ama e continuerà ad amare. Per l’eternità. È una perdita immensa per Castelnuovo Cilento”.