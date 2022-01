Sono 27.034 i nuovi positivi in Campania su 118.028 tamponi processati (di cui 64.401 antigienici e 53.627 molecolari). Le persone risultate positive al tampone antigenico sono 14.035. Quelle invece che ricevuto esito positivo dopo essersi sottoposte al tampone molecolare sono 12.999. A fornire i dati è l‘Unità di Crisi regionale nel bollettino quotidiano.

Campania, tasso di positività al 22,9%: oggi oltre 27mila contagi e 20 decessi

Il tasso di positività è del 22,9%, un punto in percentuale in meno rispetto all’indice di contagio di ieri quandoera al 23,9%. Ci sono anche 20 decessi: 17 nelle ultime 48 ore. Le altre tre vittime sono decedute in precedenza ma registrate soltanto ieri. Scende il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: oggi sono 79, ieri invece era 85. Mentre aumenta quello relativo ai posti letto occupati in degenza: attualmente sono 1126, 35 in più rispetto a ieri.

Mini lockdown a Sant’Antonio Abate

A Sant’Antonio Abate scatta un mini-lockdown. La sindaca Abagnale chiude scuole, piazze, stadio e parchi. L’ordinanza arriva dopo l’aumento dei positivi registrati in città, passati in due giorni da 467 a 672.

La percentuale dei nuovi contagiati registrata nel comune negli ultimi 7 giorni è pari al 21,84% rispetto al 12,89% nel territorio campano. Chiuse al pubblico anche piazza Don Mosè Mascolo, oltre che del Parco Naturale e del Parco Coppola, lo stadio comunale e numerose altre strutture.