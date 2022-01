Mentre il Governo non introduce nuove restrizioni per fermare i contagi, sindaci e governatori corrono ai ripari a colpi di ordinanze. E così a Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli, il primo cittadino ha introdotto un mini-lockdown.

Sant’Antonio Abate, scatta il mini-lockdown

Chiuse scuole, piazze, stadio e parchi. Non solo dunque gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, come è successo anche a Giugliano e Nola. Il sindaco Ilaria Abagnale blinda gli spazi della socialità per frenare l’ondata dei contagi. L’ordinanza arriva dopo il boom di positivi registrati in città, passati in due giorni da 467 a 672. La percentuale dei nuovi contagiati registrata nel comune negli ultimi 7 giorni è pari al 21,84% rispetto al 12,89% nel territorio campano.

Colpa, probabilmente, della variante omicron. Il provvedimento emesso dall’amministrazione comunale prevede così che fino al 15 gennaio le scuole resteranno chiuse. Le lezioni saranno in Dad. Chiuse al pubblico anche piazza Don Mosè Mascolo, oltre che del Parco Naturale e del Parco Coppola, lo stadio comunale e numerose altre strutture. L’obiettivo è impedire ogni forma di aggregazione. Infatti l’ordinanza riguarda anche le attività svolte all’interno del centro pastorale e le scuole calcio del territorio comunale.

Nola e Giugliano “resistono”

Non cambiano direzione neanche le amministrazioni comunali di Nola e Giugliano (e di altri 8 comuni della provincia partenopea, tra cui Qualiano), che hanno sospeso le attività didattiche in presenza nonostante la bocciatura dell’ordinanza regionale targata De Luca da parte del Tar Campania. Le sollecitazioni del prefetto di Napoli ad allinearsi alla decisione della magistratura e alle direttive nazionali non sono servite. In due dei più popolosi comuni della provincia, le scuole restano infatti chiuse. E adesso c’è Sant’Antonio Abate, piccolo comune al confine con il salernitano, a sfidare il Governo varando un mini-lockdown di fatto che di sicurò attirerà le ire dei commercianti e di parte della cittadinanza.