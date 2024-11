Una banale impostazione del cellulare in modalità silenziosa ha scatenato la furia di un 28enne, che ha colpito con schiaffi e pugni la fidanzata mentre si trovavano per strada.

Campania. Smartphone in modalità silenziosa, 28enne picchia la fidanzata mentre passeggiano in strada

Per questo motivo, nella serata di ieri, venerdì 15 novembre, i carabinieri hanno eseguito un’ordinanza cautelare nei confronti dell’uomo, vietandogli di avvicinarsi alla ragazza e ai luoghi da lei frequentati, oltre a imporre il divieto di dimora nel comune di Fontanarosa, nell’avellinese.

L’episodio, risalente a qualche giorno fa, è emerso in seguito all’intervento dei carabinieri della stazione locale, allertati da una segnalazione di lite sulla pubblica via. Secondo quanto ricostruito, il 28enne avrebbe preteso di controllare il cellulare della fidanzata e, notando che era impostato in modalità silenziosa, avrebbe perso il controllo, aggredendo fisicamente la giovane.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Benevento, hanno portato alla raccolta di gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’uomo per i reati di lesioni personali e minacce aggravate. Alla luce delle evidenze, il Gip del Tribunale di Benevento ha disposto le misure cautelari per prevenire ulteriori episodi di violenza, ritenendo concreto il rischio di reiterazione dei comportamenti aggressivi.