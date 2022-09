Per molti lunedì è il giorno del rientro in classe, ma non per tutti gli studenti della Campania. Alcuni sindaci hanno infatti deciso di rinviare la riapertura degli istituti scolastici e la decisione sta già facendo discutere.

Al momento sono 3 i comuni che hanno emanato ordinanze per stabilire una nuova data di ritorno a scuola. Dunque non più 12 o 13 settembre bensì tra il 17 e il 19.

Rinviata riapertura scuole

I comuni che hanno assunto questa decisione, a causa del troppo caldo e della presenza di ancora troppi turisti, sono Centola, Agropoli e Capaccio Paestum. In questi ultimi due comuni si ritorna tra i banchi il 19 settembre. A Centola, invece, il 17.

La decisione è scaturita a seguito delle alte temperature che stanno interessando la regione ancora in questi giorni di settembre e la presenza di numerosi turisti che causa anche difficoltà a servizi pubblici che servirebbero per la riapertura delle scuole.

A Centola, proprio l’elevato flusso di turisti impedisce, in particolare in località Palinuro, di usufruire dei parcheggi delle scuole ma ostacola anche gli spostamenti dei cittadini per le vie del paese. Da qui la decisione del sindaco di spostare la riapertura delle scuole al 17 settembre. Ad Agropoli il comune ha spiegato: “La decisione, sentiti gli altri sindaci e le dirigenze scolastiche, è stata presa in considerazione delle alte temperature ancora persistenti e del conseguente disagio che ne sarebbe derivato nel frequentare gli ambienti scolastici per studenti e personale scolastico”.

Ovviamente non tutti sono favorevoli a questi rinvii e le polemiche sui social sono già scoppiate.