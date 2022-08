Sta per terminare il mese di agosto e ora non si attende altro che il “back to school”, cioè il ritorno a scuola. Il mese di settembre è quello del rientro in classe ma come sempre le date di inizio sono diverse per ogni regione d’Italia. I primi a tornare tra i banchi saranno quelli della Provincia di Bolzano, il 5 settembre, gli ultimi gli studenti di Sicilia e Val D’Aosta il 19.

Quando inizia la scuola

Non si sa ancora come sarà questo nuovo anno scolastico 2022-2023 sotto il profilo dell’emergenza Covid. Ciò che è stato reso noto fino ad oggi è solo che potranno fare rientro in classe i professori no vax, cioè quelli che hanno rifiutato di sottoporsi al vaccino.

Tra le disposizioni della circolare inviata venerdì dal ministero dell’Istruzione a tutti gli istituti c’è l’esclusione della didattica a distanza in caso di positivi in classe, mascherine solo per gli alunni a rischio di sviluppare forme gravi. Vediamo le date di inizio della scuola regione per regione:

Provincia di Bolzano: 5 settembre

Abruzzo: 12 settembre

Basilicata: 12 settembre

Friuli Venezia Giulia: 12 settembre

Lombardia: 12 settembre

Piemonte: 12 settembre

Trentino: 12 settembre

Veneto: 12 settembre

Campania: 13 settembre

Calabria: 14 settembre

Liguria: 14 settembre

Marche: 14 settembre

Molise: 14 settembre

Sardegna: 14 settembre

Puglia: 14 settembre

Umbria: 14 settembre

Emilia Romagna: 15 settembre

Lazio: 15 settembre

Toscana: 15 settembre

Sicilia: 19 settembre

Valle d’Aosta: 19 settembre

Oltre l’inizio dell’anno scolastico ci sono poi le festività durante l’anno che impongono giorni di stop, come Natale dal 24 dicembre all’8 gennaio, Pasqua dal 6 all’11 aprile, il 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno oltre che Carnevale 20 e 21 febbraio.