Prima si è denudato poi ha iniziato a masturbarsi ed a urinare davanti agli alunni di una scuola di Vairano Patenora, nel casertano. Lo sconcertante è accaduto nel pomeriggio di ieri martedì 21 marzo.

Era da poco terminato il corso di musica quando – come riportano i siti locali -, un uomo con capelli bianchi ed occhiali, vestito con un cappotto marrone, si sarebbe denudato davanti a studenti e genitori all’esterno dell’istituto.

Immediatamente sarebbe intervenuto un papà che si trovava in zona per riprendere il figlio, intimando allo sconosciuto di smetterla. Qualche altro genitore avrebbe allertato i carabinieri della stazione di Vairano Scalo. I militari dell’arma giunti sul posto non sarebbero riusciti ad individuare il maniaco.