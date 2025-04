Campania, sequestrati 400 flaconi di liquido per sigarette elettroniche: due denunce per contrabbando

Maxi-sequestro di flaconi di sigarette SVAPO in Campania. La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Benevento ha intensificato nei giorni scorsi i controlli sul commercio di prodotti liquidi da inalazione per sigarette elettroniche, anche provenienti da Paesi dell’Unione Europea. Questi prodotti, per poter essere immessi regolarmente sul mercato italiano, devono rispettare precise normative e indicare la provenienza.

Campania, sequestrati oltre 400 flaconi di liquido per sigarette elettroniche: due denunce per contrabbando

Durante le verifiche condotte nel capoluogo sannita, le Fiamme Gialle del Gruppo di Benevento hanno ispezionato alcuni esercizi commerciali, rinvenendo e sequestrando numerosi flaconi privi del contrassegno di Stato, elemento essenziale che ne certifica la provenienza legale e il corretto pagamento delle imposte.

In particolare, il sequestro ha interessato circa 400 flaconi contenenti nicotina e oltre 2.000 flaconi di aroma concentrato, per un peso equivalente a oltre 60 chilogrammi di tabacco lavorato, secondo i parametri previsti dal Testo Unico delle Accise. Uno dei due esercizi commerciali coinvolti era inoltre sprovvisto dell’autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

I titolari delle attività sono stati denunciati a piede libero alla Procura della Repubblica di Benevento per commercio di prodotti di contrabbando e ricettazione. Le indagini proseguono e, come previsto dalla legge, gli indagati sono da considerarsi presunti innocenti fino a eventuale condanna definitiva.