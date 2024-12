Scossa di terremoto in Campania alle 7 e 40 di oggi, 20 dicembre. Un sisma di magnitudo 2.4 ha colpito la zona di Montefusco in provincia di Avellino al confine con la provincia di Benevento.

Campania, scossa di terremoto all’alba tra le province di Avellino e Benevento

A registrare il movimento tellurico L’INGV alle 7.40. Al momento non si registrano danni alle cose e nessun ferito. L’evento tellurico è stato identificato a una profondità di 17 chilometri ed è stato avvertito dalla popolazione residente. Segnalazioni anche a Ceppaloni, San Giorgio de Sannio e Altavilla Irpina.

Non si registrano al momento altre scosse. Un altro terremoto è stato registrato alle 2 e 32 di questa notte ma a Colliano, in provincia di Salerno, di magnitudo 1.6. I due avvenimenti non sarebbero collegati.