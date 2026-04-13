Una lunga scia luminosa ha solcato il cielo tra Campania e Puglia nelle ore immediatamente precedenti l’alba, attirando l’attenzione di numerosi cittadini. Il fenomeno, rapidamente diventato virale sui social grazie a foto e video condivisi in rete, è ora al centro delle analisi dell’Osservatorio Astronomico di Capodimonte, impegnato a chiarirne l’origine.

Campania, scia luminosa avvistata all’alba: ipotesi satellite o razzo disintegrato nell’atmosfera

Al momento, tra le ipotesi più accreditate c’è quella di un oggetto che si è disintegrato entrando nell’atmosfera terrestre: potrebbe trattarsi di un piccolo asteroide oppure dei resti di un satellite o di un razzo. Per ottenere una risposta definitiva saranno fondamentali i dati raccolti dalle telecamere “All Sky” dell’osservatorio napoletano, strumenti attivi 24 ore su 24 per il monitoraggio del cielo.

Sono state moltissime le segnalazioni, in particolare dalla provincia di Foggia e dai Monti Dauni, dove le condizioni meteo hanno favorito una visione più nitida dell’evento. Diverse persone sono riuscite a documentare la scena, contribuendo alla diffusione delle immagini online.

Spiegazione del fenomeno

Secondo Nunzio Micale, divulgatore scientifico e promotore del progetto AstroGargano, le caratteristiche osservate fanno pensare soprattutto al rientro di un oggetto artificiale. “La luminosità intensa, simile a quella di un bolide, e la successiva frammentazione durante la caduta sono elementi tipici di questi fenomeni”, ha spiegato. Micale ha inoltre sottolineato che episodi di questo tipo non sono rari: intorno alla Terra orbitano migliaia di detriti spaziali ormai inutilizzati. Quando rientrano nell’atmosfera, l’attrito genera temperature elevatissime che provocano la loro disintegrazione, dando origine a spettacolari effetti visivi, generalmente privi di conseguenze per la popolazione.