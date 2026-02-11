Campania, scatta allerta meteo dalle 8 di giovedì 12 febbraio per pioggia e venti forti

Il maltempo non promette bene. La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato una duplice allerta meteo valida dalle 8 alle 20 di domani, giovedì 12 febbraio.

Campania, scatta allerta meteo fino a giovedì per pioggia e venti forti

Allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali anche intensi a scala locale con conseguente criticità idrogeologica sulle seguenti zone: 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; 2 (Alto Volturno e Matese); 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini); 5 (Tusciano e Alto Sele); 6 (Piana Sele e Alto Cilento); 8 (Basso Cilento).

Allerta meteo per venti localmente forti occidentali, tendenti a divenire nord-occidentali al pomeriggio, con possibili raffiche e conseguente mare agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte ai venti, sulle seguenti zone: 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini); 5 (Tusciano e Alto Sele); 6 (Piana Sele e Alto Cilento); 8 (Basso Cilento). Sono possibili fenomeni di impatto al suolo come allagamenti, esondazioni, superamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, caduta massi e frane dovute alla saturazione dei suoli.