L’allerta meteo passa da gialla ad arancione per la giornata di domani, sabato 19 ottobre. La Protezione Civile regionale, considerato il quadro meteo attualmente in atto, ha prorogato, innalzato ed esteso l’allerta meteo già in vigore all’intero territorio regionale.

Campania, sabato 19 ottobre con allerta arancione: pericolo inondazioni

Nel dettaglio, a partire dalle 23.59 si passa all’Arancione sulle zone 1 (Piana campana, Napoli, isole, Area Vesuviana) e 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno, Monti Picentini) e mentre l’allerta Gialla viene estesa a tutte le altre zone.

Attualmente in vigore e fino alle 23.59 di oggi permane l’allerta meteo sulle zone: 1 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana); 2 (Alto Volturno e Matese), 3 (Costiera Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini).

Le precipitazioni proseguiranno, dunque, per tutta la giornata di domani e potranno essere anche a carattere di forte temporale. Nelle zone dove vige l’arancione, in particolare, si potrà verificare un dissesto idrogeologico diffuso, con significativi ruscellamenti superficiali anche con trasporto di materiale e conseguente inondazione delle strade. Il maltempo sarà accompagnato da un calo delle temperature. In miglioramento le condizioni meteo a partire da domenica, 20 ottobre.