Dopo la parentesi quasi estiva, torna il maltempo in Campania La Protezione Civile della Regione, infatti, alla luce delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo di colore Giallo per temporali improvvisi e intensi che caratterizzeranno l’intera giornata di domani, venerdì 18 ottobre. L’avviso entra in vigore alla mezzanotte e resta in vigore fino alle 23.59 di domani.

Campania, dopo il caldo anomalo arriva la pioggia: temporali a partire dalla mezzanotte

L’allerta riguarda le seguenti zone: 1 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana); 2 (Alto Volturno e Matese), 3 (Costiera Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini). Si fa presente che la particolare perturbazione in atto potrebbe portare a rapidi cambi del quadro meteo e ad improvvisi temporali anche di forte portata a scala locale. Le precipitazioni potrebbero essere anche accompagnate da grandine, fulmini, raffiche di vento.

Il maltempo dovrebbe trascinarsi anche nella giornata di sabato 19, quando sono previsti temporali intensi. L’irruzione della perturbazione porterà anche un abbassamento delle temperature, portandole più in linea con i valori medi stagionali. Il tempo dovrebbe tornare stabile e parzialmente soleggiato solo a partire dalla tarda giornata di domenica 20 ottobre.