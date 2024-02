Rapisce la figlia di 4 anni e tenta la fuga all’estero. È accaduto domenica scorsa a Montefusco, nell’avellinese. Una donna, come racconta Fanpage, approfittando l’assenza del compagno ha rapito la la piccola per portarla via.

Campania. Rapisce la figlia di 4 anni e tenta la fuga all’estero: bloccata dai Carabinieri

Quando l’uomo è rientrato a casa ha scoperto le intenzioni della donna ed ha allertato immediatamente i Carabinieri della compagnia di Mirabella Eclano che tempestivamente hanno attivato le ricerche. Dopo un’indagine lampo, i militari dell’arma hanno rintracciato modello e targa del minivan sul quale viaggiavano la donna e la bambina e il cellulare della fuggitiva.

I carabinieri hanno inoltrano dunque una tempestiva richiesta di localizzazione satellitare e, grazie anche al coordinamento della Centrale Operativa dell’Arma, sono riusciti a rintracciare il veicolo in provincia di Arezzo, in Toscana: i militari del posto, dunque, hanno raggiunto la donna e la bambina e hanno interrotto la loro corsa, portando entrambe in caserma; dopo aver allertato l’Autorità Giudiziaria competente, le due sono state affidate ai Servizi Sociali. La donna deve ora rispondere di sottrazione di persona incapace.