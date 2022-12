E’ segnata da una tragedia la giornata di San Silvestro in Campania. Un uomo di 64 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Mirabella Eclano, nella frazione Calore, in provincia di Avellino.

Mirabella Eclano, trovato morto nella sua abitazione

Come spiega Il Mattino, l’uomo da tempo non rispondeva al telefono ai parenti e agli amici che provano a mettersi in contatto con lui per gli auguri. I familiari hanno così allertato i soccorsi. A fare la macabra scoperta sono stati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda, subito dopo le ore 12 e 30.

I pompieri sono entrati nell’abitazione attraverso una finestra, e hanno rinvenuto il corpo dell’uomo di 64 anni, privo di vita. Inutili i tentativi di rianimazione da parte degli uomini del 118. Lutto a Mirabella, dove l’uomo era conosciuto. Un San Silvestro sicuramente da dimenticare per i residenti del comune irpino.